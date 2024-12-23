Karabük'te 5 araç birbirine girdi

Kaza, Karabük Safranbolu karayolu Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı üzerinde meydana geldi. R.U. adlı sürücü, 78 ED 486 plakalı aracıyla Safranbolu istikametine seyir halindeyken, önündeki trafik yavaşlayınca, aracının arka kısmına aynı istikamette seyir halinde olan E.Ö. idaresindeki 78 SS 700 plakalı araç çarptı. Bu çarpmanın ardından, aynı istikamette seyreden Ş.K.'nin kullandığı 34 BLB 43 plakalı araç duramayarak, önündeki araçlara çarptı. Arkadan gelen T.E. idaresindeki 78 AE 085 plakalı araç da çarptığı araca, B.K. idaresindeki 78 ABH 389 plakalı otomobilin çarpmasıyla 5 araçlık zincirleme kaza meydana geldi.

3 YARALI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazada, 78 ABH 789 plakalı araçta yolcu olarak bulunan N.K., İ.K. ve S.K. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazadan sonra trafik polisleri olay yerinde incelemelerde bulundu ve kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.