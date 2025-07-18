Karabük’te 5 hektar alan kül oldu

Kaynak: DHA
Karabük’te 5 hektar alan kül oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarlada çıkıp ormana sıçrayan 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyündeki tarlada saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayılarak tarlanın yanındaki ormana sıçradı. İhbarla bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler ve yangın söndürme helikopteri yangına müdahale etti. 164 personel, 47 araç ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

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