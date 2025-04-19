Karabük'te alev alan otomobile ilk müdahaleyi okul müdürü yaptı

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Edinilen bilgilere göre İbrahim C.’ye ait otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre içinde alev alan araca, çevrede bulunan vatandaşların dikkatli ihbarıyla yangın tüpüyle müdahale gerçekleştirildi. Adnan Taşlıyan’ın okuldan aldığı yangın söndürme tüpüyle yaptığı hızlı müdahale, yangının kontrol altına alınmasını sağladı.

Yangın, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan söndürülürken, Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçta soğutma çalışması yapıldı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı