Karabük'te alev alan otomobile ilk müdahaleyi okul müdürü yaptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karabük'te alev alan otomobile ilk müdahaleyi okul müdürü yaptı

Karabük’ün Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi’nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, olay yerinden geçen Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Adnan Taşlıyan’ın soğukkanlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Edinilen bilgilere göre İbrahim C.’ye ait otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre içinde alev alan araca, çevrede bulunan vatandaşların dikkatli ihbarıyla yangın tüpüyle müdahale gerçekleştirildi. Adnan Taşlıyan’ın okuldan aldığı yangın söndürme tüpüyle yaptığı hızlı müdahale, yangının kontrol altına alınmasını sağladı.

Yangın, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan söndürülürken, Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçta soğutma çalışması yapıldı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı

Karabük'te alev alan otomobile ilk müdahaleyi okul müdürü yaptı

Karabük'te alev alan otomobile ilk müdahaleyi okul müdürü yaptı

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