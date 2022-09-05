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Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti’nde sürdürülen çalışmalarda sağlık tanrısı Asklepios’un adının yazılı olduğu blok taş bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, Asklepios’un antik dönemde sağlık tanrısı olduğunu, antik kentte bu kültürün olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 17:58
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Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu

Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
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Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti’nde 2003 yılında başlatılan kazı çalışmaları Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş’ın başkanlığında sürdürülüyor. Antik kentte geçen yıl ortaya çıkartılan kare planlı bir yapıda devam eden kazılarda üzerinde, ‘Kurtarıcı Asklepios’a Ailios Deiotaros sundu’ yazan blok taş bulundu. Doç. Dr. Çelikbaş kare planlı yapının çevresinde kazılara başladıklarını belirterek, “Yapmış olduğumuz çalışmalarda buranın iç kalenin birimleri olduğunu tespit ettik. Kazı ilerledikçe yazıtlı bir blok taşı üzerinde devşirme bir malzeme olarak kullanıldığını gördük. Daha sonrasında bu taşın çeşitli noktalardan açılmasını sağladık ve üzerinde 3 satır bir yazıt ortaya çıktı. Yazıt Hadrianopolis ve Karadeniz arkeolojisi açısından çok önemli. Burada Askleopios’un varlığını daha öncesinde biraz tahmin ediyorduk ama bu yazıtın burada çıkmasıyla Hadrianopolis’te Asklepios kültürünün var olduğunu net bir şekilde tespit etmiş olduk.“ dedi.

Asklepios’un antik dönemde sağlık tanrısı olduğunu ifade eden Çelikbaş, ”Asklepios antik dönemde sağlık tanrısıdır. Bu kültürün olduğu yerlerde genelde şifahaneler yani antik dönemin hastaneleri bulunur. Bu Karadeniz de Asklepios kültürünün ilk defa tespit edildiğini söyleyebiliriz. Hadrianopolis kendi basmış olduğu sikkelerde tanrı Asklepios figürlerini görmüştük, fakat sikkelerdeki bu figürler bir yerlerdeki kültürlüğün varlığını yüzde yüz ifade etmez. Yazıtın ortaya çıkması Hadrianopolis’te bir Asklepios kültürünün olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.” diye konuştu.

 

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