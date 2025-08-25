Karabük’te bir gecede iki ayrı kaza

Eskipazar-Karabük güzergahı üzerindeki Kemal Oyman bölgesinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Y.B. yönetimindeki FIAT marka otomobil, kavşağa girmeye çalışan H.D. idaresindeki Suzuki marka otomobille çarpıştı.

Kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen diğer kazada İ.A., kamyonetiyle Valilik yönünden Sanayi Kavşağı istikametine ilerlediği sırada direksiyon kontrolünü kaybederek orta refüje çıktı ve aydınlatma direğine çarptı.

Kazada yaralanan İ.A., sağlık ekiplerince KEAH’ye götürüldü. Yapılan muayenelerde İ.A.’nın ehliyetinin geçerli olduğu ancak alkollü bulunduğu belirlendi.