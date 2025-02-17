Karabük'te cami imamı, kaybolan ineği dronla buldu

Kaynak: İHA
Karabük'te cami imamı, kaybolan ineği dronla buldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Bayram Öztürk'e ait kaybolan inek, köyün imamı Ahmet Faruk Eşmeli tarafından dronla bulundu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Bayram Öztürk'e ait kaybolan inek, köyün imamı Ahmet Faruk Eşmeli tarafından dronla bulundu.

Olay, bugün sabah saatlerinde Safranbolu ilçesine bağlı Alören köyünde meydana geldi. Köyde hayvancılıkla uğraşan Bayram Öztürk'e ait inek kayboldu. Öztürk, kendi çabalarıyla ineği bulamayınca köydeki caminin imamı Ahmet Faruk Eşmeli'den yardım istedi. Teknolojiye ilgisiyle bilinen imam Eşmeli, dron kullanarak çevrede arama yapmaya başladı. İnek, dronla yapılan aramada, köyün yaklaşık 2,5 kilometre uzağında görüldü. İneğine kavuşan Öztürk, büyük kolaylık sağlayan bu yöntem için imam Eşmeli'ye teşekkür etti.

Son Haberler
Beyaz TV’de üst düzey transfer! Yuvaya geri döndü…
Beyaz TV’de üst düzey transfer! Yuvaya geri döndü…
Turgutlu'da silah tacirlerine operasyon
Silah tacirlerine operasyon
Restoranlarla ilgili devrim niteliğinde karar. Bakan duyurdu
Restoranlarla ilgili devrim niteliğinde karar. Bakan duyurdu
Ankaragücü'nün iki taraftar grubu birbirine girdi: 1'i ağır 7 yaralı
Ankaragücü'nün iki taraftar grubu birbirine girdi: 1'i ağır 7 yaralı
Karabük'te cami imamı, kaybolan ineği dronla buldu
Karabük'te cami imamı, kaybolan ineği dronla buldu