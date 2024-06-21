Karabük’te çarpışan iki otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İHA
Karabük’te çarpışan iki otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesi D755 karayolu Acıöz köyü mevkiinde, aynı istikamette seyreden iki otomobil çarpışarak takla attı.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Badegül C. yönetimindeki 06 DVU 995 plakalı Mercedes marka otomobil ile Muhammet Fatih K. yönetimindeki 34 KK 4890 plakalı Opel marka otomobilin çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle Mercedes otomobil sol tarafa takla atarak devrilirken, diğer araç ise bariyere çarparak ters döndü. Kazada, araç sürücüleri ile birlikte Muhammed Fatih K., İsmet K., Satiye K., Zarife Cavtekin (72) ve Hulusi G. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak kazada durumu ağır olan ve kalbi duran Zarife Cavtekin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

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