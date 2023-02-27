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Karabük'te bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 17:56
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Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Karabük'te bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralandı
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Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Y.Ö. ve M.A. arasında kentte faaliyet gösteren bir demir çelik haddehanesi önünde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Y.Ö, M.A'yı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Suç aletiyle yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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