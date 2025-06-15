Karabük'te dehşet! Ağaca asılı ceset bulundu

Kaynak: Haber Merkezi
Karabük'te dehşet! Ağaca asılı ceset bulundu

Karabük‘te çamlık alanda ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.

Karabük / Kenan Kurar - Yeniçağ

Karabük‘te öğle saatlerinde meydana gelen olayda, güvenlik görevlileri tarafından ağaçlık alanda ağaca asılı bir vaziyette erkek cesedi bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme neticesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede şahsın Olcay Sevdalı (31) olduğunu tespit etti.

BORÇ NEDENİYLE BUNALIMDA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Sevdalı'nın çok borcu olduğu ve bir süredir bunalımda olduğu iddia edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri şüpheli bir durum olup olmadığına dair olay yerinde çalışma yaparken, gencin cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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