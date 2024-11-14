Karabük’te feci kaza: 1 çocuk 8 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karabük’te feci kaza: 1 çocuk 8 yaralı

Kaza Safranbolu-Eflani kara yolu Kırıklar köyü mevkiinde seyir halinde bulunan bir otomobil karşı yönden gelen bir otomobil ile çarpıştı. 1 çocuk 8 kişinin yaralandığı kazada yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. Ramazan K'nin (51) idaresindeki 78 SR 246 plakalı otomobil Eflani istikametine seyir halindeyken karşı istikametten gelen Turan K'nin (24) idaresindeki 26 LA 343 plakalı otomobille çarpıştı.

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Kazada sürücüler ile birlikte S.Ş (20), G.Ş (26), B.Ş (44), Z.Ş, (10), E.K (23) ve A.Ö, (40) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken otomobil sürücülerinden Turan Kaya'nın Kastamonu Pınarbaşı İlçe Emniyet Amirliğinde polis olarak görev yaptığı öğrenildi.

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