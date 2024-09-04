Karabük'te feci kazada 4 yaralı

Karabük'te, bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Karabük-Eskipazar Karayolu üzerindeki Kemaloyman mevkiinde meydana geldi. H.G. yönetimindeki 78 ABM 071 plakalı hafif ticari araç, Eskipazar ilçesi yönüne doğru seyir halindeyken, B.E. idaresindeki 78 SS 908 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da su kanalına düştü.

Kazada, araçlarda bulunan B.E., I.E., G.K. ve H.G. yaralandı. Olay yerine hemen polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, onları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.