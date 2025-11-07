Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekiplerince yürütülen projeli dosya kapsamında, 24 Temmuz-4 Kasım 2025 tarihleri arasında teknik takip çalışmaları yapıldı.
Kent merkezinde faaliyet gösterdiği belirlenen 2 hedef şüpheliye yönelik 5 Kasım’da operasyon düzenlendi. Yakalanan şüphelilerin 4 kadına fuhuş yaptırmak amacıyla aracılık ettikleri ve yer temin ettikleri tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 kişiye toplam 55 bin 482 lira idari para cezası uygulandı.