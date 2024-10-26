Karabük'te hasadı başladı! Kilosu 500 bin TL olacak

Tarihi Safranbolu'ya ismini veren ve yemeklerde kullanılan mor çiçekli bitki safran, antioksidan özellikleri ile sağlık dostu olarak biliniyor. Safran ayrıca kozmetik, boya ve ilaç sanayisinde de kullanılıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve 'sakin şehir' unvanı alan Safranbolu'ya bağlı Yukarı Çiftlik köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait tarlada safran hasadı başladı. Kente gelen turistler, tarlada hasat yaptı.

KİLO FİYATI 450- 500 BİMN

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safranın kilogram fiyatının 450 ile 500 bin TL olmasını beklediklerini belirterek, "20 dönümün üzerinde bir alanda ailecek üretim yapıyoruz. 20 kilogram civarında veya daha fazla bir ürün hasat edeceğimizi sezon sonunda umuyorum. Kendi ailem olarak üretime başladıktan sonra bütün akrabalarım neredeyse safran üretmeye başladı. Köyümüzde 13-14 tane safran üreticimiz var. Bu köyde 40 dönümün üzerinde üretim var. Sabah saatlerinden öğleye kadar safran çiçeklerini topluyoruz. Topladığımız çiçekleri, aynı ekip içindeki kırmızı lifleri temizlemeye başlıyor. Bu meşakkatli bir yolculuk. Çünkü ertesi gün yeniden çiçek açacak. Safranbolu'ya yurt içinden ve yurt dışından bir sürü misafirler ve turlar geliyor. Acenteler artık programlarına safran hasadını ekliyorlar. Bu dönemde Safranbolu çok hareketli. Oteller dolu mesela. Şehirdeki esnaf ve üreticiler çok memnun" ifadelerini kullandı.

OTELLERDE YÜZDE 100 DOLULUK

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu ise safran hasadı sayesinde ilçenin turizminin hareketlendiğini ifade ederek, "Misafirlerimizi ağırlamak adına bir oda için otelcilerimize yalvardık. Artık sezon biliyoruz ki ekim sonuna kadar safran ile birlikte çok yoğun geçiyor. Hasadın 8'inci senesinde bize etkisinin çok büyük olduğunu biliyoruz. Bu kadar kıymetli bir bitkinin şehrimizi hareketlendirdiği için ve şehrimize ismini verdiği için çok mutluyuz. Safranbolu'da hafta sonu otellerde yüzde 100 doluluk olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

'SAFRAN BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ'

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de safranın değerinin her geçen yıl daha da anlaşılır hale geldiğini belirterek, "Safranın çok fazla faydası var. Turizme katkısı da artık diğer faydalarının önüne geçmeye başladı. Safranbolu'da ciddi anlamda hareketlilik gözlemleniyor. Şu anda otellerin doluluk oranı neredeyse yüzde 100. Bu da Safranbolu turizmi açısından çok kıymetli. Avrupa coğrafi işaretini almış tek baharattır safran. O yüzden bizim göz bebeğimiz" dedi.