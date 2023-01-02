İki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı

AA'da yer alan haberde, Ekincik köyü Esenler Mahallesi'nde Mehmet E'ye ait evin üst katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden köylüler, evde bulunan Satı E'yi (70) dışarı çıkararak durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
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