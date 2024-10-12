Karabük'te inşaat işçisi banyoda ölü bulundu

Kaynak: İHA
Karabük'te inşaat işçisi banyoda ölü bulundu

Karabük'te, 52 yaşındaki inşaat işçisi banyoda ölü bulundu.

Olay, merkeze bağlı Kale köyündeki bir villa inşaatında gerçekleşti.

İnşaatta işçi olarak çalışan Ali Arıkboğa (52), arkadaşları tarafından banyoda hareketsiz bir halde bulundu.

Hemen ihbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Arıkboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından işçinin cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Talihsiz işçinin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netleşeceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürdü.

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