Karabük’te jandarmadan şok tefeci baskını! Milyonluk vurgun ortaya çıktı: Nakit ve silahlar ele geçirildi

Karabük İl Jandarma Komutanlığı, il merkezinde tefecilik suçuna yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin evi, iş yerleri ve üzerinde yapılan aramalarda 151 bin 200 TL nakit para, bir adet isim ve miktar yazılı senet, dokuz adet boş senet, borç-alacakların kaydedildiği bir ajanda, iki kurusıkı tabanca, iki şarjör, 107 kurusıkı tabanca fişeği ve bir cep telefonu ele geçirildi.

Soruşturma sonucunda 15 mağdur tespit edilirken, senetler ve belgelerdeki toplam para miktarının 1 milyon 250 bin TL olduğu belirlendi.

Şüpheliye, 5729 Sayılı Kanun’a aykırılıktan iki tabanca için 23 bin 954 TL idari para cezası kesildi. İfadesi alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.