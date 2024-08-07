Karabük'te kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: İHA
Karabük'te kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

Karabük ilindeki güvenlik güçleri, yasa dışı tütün ürünleri imalatı ve dağıtımı yapan bir mekana baskın yaparak iki zanlıyı yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. İstihbarat birimlerinin titiz çalışmaları neticesinde, şehir merkezinde kaçak tütün ürünleri üretip satışını gerçekleştirdiği tespit edilen iki şüphelinin işletmesine operasyon düzenlendi.

Yapılan detaylı aramalarda, endüstriyel bir sigara sarım makinesi, çeşitli elektronik sigara malzemeleri, doldurulmuş ve boş sigara paketleri, sigara filtreleri, makaronlar, kaçak nargile tütünleri ve bir hassas terazi dahil olmak üzere çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi. Jandarma komutanlığında ifadeleri alınan şüpheliler, adli makamlara sevk edildikten sonra, mahkeme tarafından adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldılar.

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