Karabük'te kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. İstihbarat birimlerinin titiz çalışmaları neticesinde, şehir merkezinde kaçak tütün ürünleri üretip satışını gerçekleştirdiği tespit edilen iki şüphelinin işletmesine operasyon düzenlendi.

Yapılan detaylı aramalarda, endüstriyel bir sigara sarım makinesi, çeşitli elektronik sigara malzemeleri, doldurulmuş ve boş sigara paketleri, sigara filtreleri, makaronlar, kaçak nargile tütünleri ve bir hassas terazi dahil olmak üzere çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi. Jandarma komutanlığında ifadeleri alınan şüpheliler, adli makamlara sevk edildikten sonra, mahkeme tarafından adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldılar.