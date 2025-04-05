Karabük'te kaza: 3 yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karabük'te kaza: 3 yaralı var

Karabük-Kastamonu kara yolu Toprakcuma mevkiinde meydana gelen kazada hafif ticari araç, Kastamonu istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak menfeze çarptı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Karabük-Kastamonu kara yolu Toprakcuma mevkiinde meydana gelen kazada Mustafa Demir idaresindeki 37 SE 422 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak menfeze çarptı. Kazada sürücü ile yolcu olarak bulunan Şefika ve Muzaffer Demir yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla araçta sıkışan yaralılar çıkartılarak ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan Bayır Mahallesi Menderes Caddesi'nde otomobil ile toplu taşıma aracının çarpıştığı kaza anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada maddi hasar oluştu.

Karabük'te kaza: 3 yaralı var

Karabük'te kaza: 3 yaralı var

Karabük'te kaza: 3 yaralı var

Son Haberler
AKP'li Abdurrahman Dilipak ‘hayırlı olmayacak’ diyerek bombayı patlattı! Herkes bu paylaşımını konuşuyor…
AKP'li Abdurrahman Dilipak ‘hayırlı olmayacak’ diyerek bombayı patlattı! Herkes bu paylaşımını konuşuyor…
Çaykur Rizespor ile Sivasspor puanları paylaştı
Çaykur Rizespor ile Sivasspor puanları paylaştı
Düzce'de samanlık küle döndü
Düzce'de samanlık küle döndü
Amazon'dan çığır açan adım: "Project Kuiper" ile 27 uydu fırlatılacak
Amazon'dan çığır açan adım: "Project Kuiper" ile 27 uydu fırlatılacak
Mardin'de uyardığı için öldürülmüştü: Yeni görüntüleri ortaya çıktı
Mardin'de uyardığı için öldürülmüştü: Yeni görüntüleri ortaya çıktı