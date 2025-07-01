Karabük’te Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Karabük’te hayatını kaybeden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hikmet Kapanşahin kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Hikmet Kapanşahin, 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılmış ve gösterdiği kahramanlıkla gazilik unvanı almıştı.

Karabük'te hayatını kaybeden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hikmet Kapanşahin için cenaze töreni düzenlendi.

Türk bayrağına sarılı naaşı Yeşilmahalle Taşkent Caddesi'nde bulunan Yeşil Camii'ne getirilen Kapanşahin için burada öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Kapanşahin'in cenazesi, kılınan namazın ardından 5000 Evler Muharip Gaziler Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Kapanşahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Mustafa Yavuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İsmail Gökcek, askeri personel kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Karabük’te Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Karabük’te Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Karabük’te Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Karabük’te Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Karabük’te Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Son Haberler
Türk kadın pilotun Roma macerası başlıyor
Türk kadın pilotun Roma macerası başlıyor
Bakanlıklar kararı aldı! 25 farklı kanser türünde kullanılan 5 ilaç için flaş gelişme
Bakanlıklar kararı aldı! 25 farklı kanser türünde kullanılan 5 ilaç için flaş gelişme
James Webb’in gözünden! Evrendeki su buzunun yeni hikâyesi
James Webb’in gözünden! Evrendeki su buzunun yeni hikâyesi
Milli gazete yazarı Ömer Adil, yandaş gazeteler arasında racon kesti!
Milli gazete yazarı Ömer Adil, yandaş gazeteler arasında racon kesti!
Galatasaray yeni forvetini resmen açıkladı!
Galatasaray yeni forvetini resmen açıkladı!