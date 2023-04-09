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Kömür satış dükkanından yangın

Karabük’te kömür satış dükkanında çıkan yangın, büyümeden söndürülürken, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri odun çuvallarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 08:21
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Karabük'te kömür satış dükkanından yangın

Kömür satış dükkanından yangın
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İHA'dan edinilen bilgiye göre, yangın sabah saat 06.00 sıralarında Bağessan sanayi sitesinde İlker Veyis Karataş’a ait kömür ve odun satış dükkanında meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşların işyerinden çıkan yoğun dumanı fark etmesi üzerine durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle her tarafı kapalı olan iş yerinde sıkışan gazdan dolayı patlama riskine karşı itfaiye ekipleri tedbir alırken, kapıların açılması ile birlikte itfaiye ekipleri alevlere hızlıca müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Kömür ve odun çuvallarının yığılı olduğu işyerindeki yangına müdahale eden ekipleri devrilen odun çuvalların altında kalmaktan ise son anda kurtuldu.
Karabük Belediyesinin 4 itfaiye aracının müdahale ettiği yangında maddi hasar oluşurken, yanının çıkış nedeni ile ilgili Polis ekipleri inceleme başlattı.

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