Karabük'te kontrolden çıkan tuzlama aracı şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Karabük Ovacık karayolu 5 kilometresinde meydana geldi. Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası bölgeye giden Ercihan Ö.(37) idaresindeki Karayolları 153. Şube Şefliğine ait kar küreme aracı sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun solundaki şarampole devrildi.

Kaza sonrası kendi imkanları ile araçtan çıkmayı Başaran sürücü ile yanında bulunan Emre T. (30) hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önleme aldığı bölgede keçiler kontrollü bir şekilde sağlanıyor.