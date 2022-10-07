Karabük'te minibüsle cip çarpıştı. 4 yaralı

Safranbolu'da N.U'nun kullandığı 78 S 0167 plakalı servis minibüsü ile G.B. yönetimindeki 78 BP 222 plakalı cip, Beybağı kavşağında çarpıştı.

Diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, cipte bulunan İ.A, T.Ş, H.A. ve Ö.K. yaralandı. Sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan kavşak, araçların kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı. (AA)