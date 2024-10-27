Karabük'te motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA
Karabük'te motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Karabük'te 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Beşbinevler Köprüsü altındaki yaya geçidinde meydana geldi. İsmail A., 78 ABR 937 plakalı motosikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken, Hakan K. (24) idaresindeki 78 ACA 227 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada İsmail A., eşi Tuğçe A. (24) ve Hakan K. ağır yaralandı.

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Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Medikar Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan İsmail A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayrıca, Hakan K.'nın ehliyetinin alkollü araç kullanmaktan geri alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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