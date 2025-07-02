Karabük’te nefes kesen takip! Sürücünün neden kaçtığı ortaya çıktı: Kaçarken 4 araca çarptı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Karabük’te nefes kesen takip! Sürücünün neden kaçtığı ortaya çıktı: Kaçarken 4 araca çarptı

Karabük’te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ortalığı meydan savaşına döndürdü. Film sahnelerini aratmayan olayda şüpheli 2’si polis otosu olmak üzere 4 araca çarptıktan sonra yakalandı.

Saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde trafik uygulaması yapan polis, 37 EU 910 plakalı otomobilin sürücüsü S.S.'ye "dur" ihtarında bulundu. Sürücü S.S. polisin ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçtı.

Takip sırasında S.S., otomobiliyle 2'si polis otosu olmak üzere 4 araca çarptı. Safranbolu ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan S.S., polisin ısrarlı takibi ile yakalandı.

Gözaltına alınan sürücüye 77 bin 976 TL para cezası uygulandı. Otomobil trafikten menedilirken, S.S. hakkında "mala zarar verme', "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme', "kamu malına zarar verme" suçlarından adli işlem yapıldı.

Karabük’te nefes kesen takip! Sürücünün neden kaçtığı ortaya çıktı: 2’si polis 4 araca çarptı

Karabük’te nefes kesen takip! Sürücünün neden kaçtığı ortaya çıktı: 2’si polis 4 araca çarptı

Karabük’te nefes kesen takip! Sürücünün neden kaçtığı ortaya çıktı: 2’si polis 4 araca çarptı

Karabük’te nefes kesen takip! Sürücünün neden kaçtığı ortaya çıktı: 2’si polis 4 araca çarptı

Karabük’te nefes kesen takip! Sürücünün neden kaçtığı ortaya çıktı: 2’si polis 4 araca çarptı

Karabük’te nefes kesen takip! Sürücünün neden kaçtığı ortaya çıktı: 2’si polis 4 araca çarptı

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