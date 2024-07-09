Karabük'te operasyon

Kaynak: İHA
Karabük'te operasyon

Karabük’te ekiplerin yaptığı operasyon neticesinde 5 şahıs yakalandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve narkotik suçlar ile mücadele şube müdürlüğü görevlileri kent genelinde uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve kullanımının engellenmesi için denetimlerine devam ediyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda 4-6 Temmuz tarihleri arasında 4 farklı operasyon yapıldı. 5 şahsın yakalandığı operasyonlarda 11,70 gram metamfetamin, 26,84 gram bonzai ve 22 uyuşturucu hap ile beraber cam aparat da ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemler sonrasında çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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