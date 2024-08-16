Karabük'te orman yangını

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karabük'te orman yangını

Karabük'ün Ovacık ilçesinde nedeni henüz belirlenemeyen bir orman yangını çıktı.

Yangının başlamasıyla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri yönlendirildi.

Yangın, Beydini ve Alınca Köyü arasında yer alan ormanlık alanda meydana geldi.

Alevler, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından olay yerine 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 11 pick-up, 4 ilk müdahale aracı ve toplam 81 personel sevk edildi.

Yangının özellikle kayalık bölgelerde hızla ilerlemesi üzerine havadan müdahale için helikopter talep edildi. Kentin çeşitli bölgelerinden yoğun dumanlar gözlemleniyor.

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