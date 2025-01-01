Karabük'te park halindeki otomobilde yangın

Karabük'ün Eflani ilçesinde, park halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.
Olay, Eflani ilçesinin Çavuşlu köyünde yaşandı. Halit Doğan'a ait park halindeki otomobilin motor kısmında, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşlar, dumanları fark eder etmez durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Eflani Belediyesi İtfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin etkili ve hızlı müdahalesiyle, yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve büyümeden söndürüldü.
Yangın, maddi hasara yol açarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yangının kesin nedeni ise yapılacak araştırmaların ardından netleşeceği bildirildi.