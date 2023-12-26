Karabük'te tefecilik ve yağma operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Karabük'te tefecilik ve yağma operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı
Karabük'te Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda tefecilik ve yağma suçundan aranan 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği operasyonda o "tefecilik ve yağma" suçundan 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON LİRA ALTIN VE DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait toplam 7 adreste yapılan aramalarda 112 adet uyuşturucu hap, 10 gram esrar, 5 adet 53 bin 250 TL tutarında senet, 1 adet kaşe, 2 adet borçların yazılı olduğu ajanda ele geçirildi. Ayrıca 2 adet şüpheli şahsa ait olmayan banka kartı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve buna ait 43 adet fişek ile piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ve döviz de ele geçirildi.

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