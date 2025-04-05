Karabük'te TIR kazasında hayatını kaybeden aile Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Karabük'te TIR kazasında hayatını kaybeden aile Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'te TIR ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Aziz Uluışık ve kızları Berfin , Kübra ile üvey kızı Esra Uluışık, Diyarbakır'da son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, 3 Nisan akşamı, Karabük Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Seyit Hamza Yeşilyurt (28) yönetimindeki 61 ACT 699 plakalı TIR, Aziz Uluışık'ın kullandığı 34 GRU 327 plakalı otomobille çarpıştı.

Karabük'te TIR kazasında hayatını kaybeden aile Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Refüje savrulan otomobilin sürücüsü Aziz Uluışık ile kızları Berfin, Kübra ve üvey kızı Esra Uluışık hayatını kaybetti, eşi Feride Uluışık (65) ise ağır yaralandı. 4 kişinin cenazeleri, inceleme sonrası morga kaldırıldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Feride Uluışık'ın durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirildi. TIR'ın şoförü Seyit Hamza Yeşilyurt ise tutuklandı.

Karabük'te TIR kazasında hayatını kaybeden aile Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Öte yandan, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü yakınlarını ziyaret için İstanbul'dan Karabük'e gelen Uluışık ailesinin dönüşü sırasında kazanın olduğu öğrenildi. Baba ile 3 kızının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından gece saatlerinde memleketleri Diyarbakır'a getirildi. Cenazeler, sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir ilçesindeki Mardinkapı Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.

Karabük'te TIR kazasında hayatını kaybeden aile Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'te TIR kazasında hayatını kaybeden aile Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'te TIR kazasında hayatını kaybeden aile Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'te TIR kazasında hayatını kaybeden aile Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'te TIR kazasında hayatını kaybeden aile Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'te TIR kazasında hayatını kaybeden aile Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'te TIR kazasında hayatını kaybeden aile Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'te TIR kazasında hayatını kaybeden aile Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

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