Karabük'te trafik kazası sonrası ortalık karıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karabük'te trafik kazası sonrası ortalık karıştı

Karabük’te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası çıkan tartışmada 2 kişi yaralanırken, 4 kişi gözaltına aldı.

Karabük’ün İnönü Caddesi üzerinde gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde iki aracın çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza yaşandı.

Araçlarından inen sürücüler tartışmaya başlarken, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada iki kişi bıçakla yaralanırken, kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. İhbar üzerine ise olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi tedavi altına alınırken, polis ekiplerinin kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

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