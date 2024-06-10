Karabük'te trafik kazası sonrası ortalık karıştı

Karabük’ün İnönü Caddesi üzerinde gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde iki aracın çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza yaşandı.

Araçlarından inen sürücüler tartışmaya başlarken, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada iki kişi bıçakla yaralanırken, kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. İhbar üzerine ise olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi tedavi altına alınırken, polis ekiplerinin kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.