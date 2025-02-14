Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin ve Ticaretinin" önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde yürütülen istihbarı ve saha faaliyetleri sonucu il merkezinde operasyon düzenlendi.

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Durumundan şüphelenilen M.D'nın yapılan üst aramasında 271 adet ekstazi hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal, ticareti ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

Zanlının emniyetteki ifadesi devam ediyor.

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