Karabük’te yangın 3 saatte kontrol altına alındı



Yangın, saat 16.15 sıralarında ilçeye bağlı Gökçedüz köyü Akbıyık Mahallesi mevkisinde bulunan otluk alanda çıktı.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler ormanlık alana sıçrarken, bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine 12 aranzöz, 2 su ikmal aracı ve 78 personel ile helikopter bölgeye sevk edildi. Örtü yangını şeklinde devam eden alevlere müdahale edildi. Yangın, havadan ve karadan sürdürülen çalışmalar sonucu yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.