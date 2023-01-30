Yeni açılacak karayolunda büyük şok

İHA'nın haberine göre, karayolları tarafından 64 milyon TL bedelle yapımına başlanan Kardemir kavşak projesi sona yaklaşırken, Atatürk Bulvarı üzerindeki aydınlatma için döşenen elektrik kabloları çalındı.

Taşeron firma tarafından karayolunun kenarındaki kanal üzerine döşenen ve ardından üstü kapatılan aydınlatma elektrik hattını gözünü kestiren hırsızlar, önce döşenen tuğlaları söktü. İşçi gibi çalışarak tuğlaları söktüğü belirlenen hırsızlar, daha sonra kestikleri 45 metre uzunluğundaki bakır kabloyu yerinden söküp kayıplara karıştı.

15 Şubat'ta açılışı yapılacak olan karayolu üzerindeki çalışmaları denetleyen şantiye şefinin Atatürk Bulvarı üzerinde yapımı tamamlanan aydınlatma kanallarının bozulduğunu ve elektrik kablosunun çalındığını fark edince durumu emniyet güçlerine bildirdi.

"HEMEN YAPMALIYIZ"

Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede inceleme yaparak güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Taşeron firma yetkilisi Fatih Sayıner, 45 metre uzunluğundaki bakır kablonun çalındığını söyledi.

Sayıner, "Kanalın üstününü sarı by-pass malzemesi ile Çarşamba günü kapatmıştık. Olay Cuma gününden sonra meydana gelmiş ve yer altına döşenen kablo kesilerek 45 metre uzunluğundaki bakır kabloyu çalmışlar. Şimdi kabloyu yeniden döşeyerek üstündeki tuğlaları döşeyeceğiz. Açılışa yetiştirmeye çalıştığımız için bizim için tehlike arz ediyor ve biran önce yapmamız gerekiyor" dedi.