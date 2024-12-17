Karabük’te yoğun sis

Kaynak: İHA
Karabük’te yoğun sis

Karabük'te sabah saatlerinden yoğun sis kentin birçok noktasında hayatı zorladı. Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Karabük'te sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Birçok bina ve yapı neredeyse tamamen görünmez hale geldi.

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Sabah saatlerinde Karabük'ün çeşitli bölgelerinde aniden yoğunlaşan sis, özellikle şehir merkezinde ve yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü bölgelerde, araç sürücülerinin dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

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Beşbinevler-Safranbolu arasında bulunan Kanyon Köprü'de etkili olan sis ise görsel şölen oluşturdu.

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