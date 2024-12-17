Karabük’te yoğun sis

Karabük'te sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Birçok bina ve yapı neredeyse tamamen görünmez hale geldi.

Sabah saatlerinde Karabük'ün çeşitli bölgelerinde aniden yoğunlaşan sis, özellikle şehir merkezinde ve yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü bölgelerde, araç sürücülerinin dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

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Beşbinevler-Safranbolu arasında bulunan Kanyon Köprü'de etkili olan sis ise görsel şölen oluşturdu.