Karabük'teki antik kent Uluslararası Sanat Terapisi Çalıştayı sona erdi

Hadrianopolis Antik Kenti'nde düzenlenen ve arkeo terapi kavramının işlendiği çalıştaya, 18 ülkeden 66 sanatçı katıldı.

Çalıştayın düzenleme kurulu başkanı ve koordinatörü Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Öz Çelikbaş, AA muhabirine, çalıştayın uluslararası ve hibrit bir çalıştay olduğunu söyledi.

Çelikbaş, çalıştayın antik kentte düzenlendiği için duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Uluslararası katılımcılara Türk kültürünü de tanıtma fırsatı bulduk. Çalıştayda sanat terapileri kapsamında çeşitli uygulamalar gerçekleştirdik. Arkeo terapi kavramını Türkiye'de ilk kez uygulamak oldukça önemliydi." dedi.

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Hadrianopolis Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş da çalıştay boyunca farklı disiplinlerden çalışmaların yapıldığını, bir bölümünün de çevrim içi yapıldığını ifade etti.

Çelikbaş, antik kentte yaptıkları kazı çalışmaları kapsamında elde ettikleri buluntuların ve verilerin çalıştaya farklı disiplinlerden gelen bilim insanları tarafından sanatsal çerçevede etkinliklerle icra edildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hadrianopolis ekibi olarak çalışmalarımızın, verilerimizin ve buluntularımızın sadece arkeoloji açısından değil, diğer disiplinler tarafından da farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesini istiyoruz. Bu doğrultuda bizim için önemli bir çalıştaydı. Arkeo terapinin Türkiye'de ilk kez Hadrianopolis'te uygulanması bizim için gurur kaynağı oldu. Çalıştayla hem çocuklarımızın hem de yetişkinlerimizin arkeoloji alanında sanatsal terapi gerçekleştirmesini sağladık."

Arkeo terapi alanında çocuklar için 2 kitap çıkardıklarını aktaran Çelikbaş, çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Çalıştaya Kosova Priştine Üniversitesinden katılan ve sergi açan Prof. Dr. Suad Rama da "Sanatın çeşitli dallarını burada gördüğüm için çok mutluyum. Sergide 16 çalışmam var. Çalışmaların her biri farklı yıla ait. Retrospektif dediğimiz geçmişten günümüze anı sergisi. Çalışmalarımı sürrealist tavırda yapıyorum. İnsanın ruh hali, ruhsal olarak dönüşümü, değişimi ve kendisini keşfetmesiyle ilgili çalışmalar yaptım." diye konuştu.

Çalıştaya Aksaray Üniversitesinden katılan Dr. Öğretim Üyesi Banu Davun ise programda birçok ürün geliştirdiklerini ve farklı teknikler gözlemlediklerini söyledi.