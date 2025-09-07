Karabük’teki kazada yaşamını yitiren sürücü toprağa verildi

Karabük'ün Eflani ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden biri olan Mustafa Oğuz son yolculuğuna uğurlandı.

Eflani-Daday karayolunun Kababayır Geçidi mevkiinde 2 gün önce meydana gelen kazada, Mustafa Oğuz (43) idaresindeki 78 AAG 799 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yaşar Yarış yönetimindeki 19 DU 827 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından alev alan araçlardaki sürücü Yaşar Yarış, yanında bulunan Zeynep (16) ve Zeynep Yarış (64) olay yerinde hayatını kaybetmiş, Yusuf Oğuz (15), Ömer Faruk Oğuz (10), Nezahat Oğuz (39) ile diğer otomobilde bulunan Halil Yarış (18) hastaneye kaldırılmıştı.

Durumu ağır olan ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan sürücü Mustafa Oğuz tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Oğuz için Eflani ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Oğuz'un cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene Oğuz'un yakınlarının yanı sıra Milletvekili Ali Keskinkılıç, Kaymakam Ömer Bulut, Belediye Başkanı Hüsnü Akın, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.