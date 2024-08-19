Karabük’teki orman yangını kontrol altına alındı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Karabük’teki orman yangını kontrol altına alındı

Karabük'ün Ovacık bölgesindeki ormanlık alanda geçtiğimiz cuma günü meydana gelen yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı.

Beydini ve Alınca köylerini tehdit eden yangın, saat 15.00 sıralarında başladı ve hızla yayıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, yangına hem havadan hem de karadan müdahale edildi, bu sayede yangın kontrol altına alınabildi. Bakan Yumaklı, soğutma çalışmalarının devam ettiğini ve yangından etkilenen vatandaşlara yönelik desteklerin süreceğini belirtti. Olayla ilgili detaylı bilgilendirme ve gelişmeler takip edilmektedir.

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