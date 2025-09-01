Karabük’teki orman yangınında son durum ne?

Vali Mustafa Yavuz, Eflani ve Safranbolu ilçeleri arasında başlayan orman yangınının rüzgarın tesiriyle yayılmasına rağmen ekiplerin müdahalesiyle birlikte büyük ölçüde çevrelendiğine vurgu yaptı.

Yangında beş helikopterin çalıştığını, Karabük’ün yanı sıra civar illerden de arazözler başta olmak üzere iş makineleri, su tankerleri ve itfaiyelerin yönlendirildiğini belirten Yavuz, 300’e yakın personelin sahada görev yaptığının altını çizdi.

Arazinin zorluğuna işaret eden Yavuz, çevrilen yangının tamamen kontrol altına alınıp söndürülebilmesi için özveriyle çalışıldığına dikkat çekti.

Yavuz, "Bugün öğleden sonra, saat 15.00 sıralarında, Eflani ilçemizin bir köyü ile Safranbolu ilçemizin Harmancık köyü arasında başlayan orman yangını, maalesef rüzgarın da şiddetiyle yayılan bir seyir gösterdi. Bu saat itibarıyla, açıkçası Eflani ilçemizdeki Saraycık köyümüz civarındaki orman yangını büyük oranda arkadaşlarımız tarafından çerçevelendi. Harmancık bölgesinde devam eden yangınla ilgili olarak da hem orman teşkilatımız hem İl Özel İdaremiz, hem belediyelerimizin itfaiye ekipleri, hem de devletimizin tüm kurumları ve gönüllülerimizle birlikte mücadeleye devam ediliyor" dedi.