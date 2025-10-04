Karabük şehrinin istekleri Erdoğan’a iletildi

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek kentin öncelikli ihtiyaçlarını arz etti.

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 174. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Başkan Çetinkaya ve İl Başkanı Salt, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmede, Karabük'ün ulaşım, altyapı, sağlık ve istihdam alanlarındaki öncelikli talepleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi.

Başkan Çetinkaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya gelerek şehrimizin öncelikli konularını ve ihtiyaçlarını arz ettik. Ulaşım, altyapı, sağlık ve istihdam gibi alanlarda Karabük'ün gelişimi için önemli başlıkları değerlendirdik. Cumhurbaşkanımızın şehrimize gösterdiği ilgi ve destekten büyük memnuniyet duyduk. Karabüklü hemşehrilerimize Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyorum."