MHP'li başkanı tutuklayan Hakim ve Savcı karı koca sürüldü

Ege'de Son Söz'ün haberine göre, İzmir'in Karaburun ilçesinde adliye bir boşanma davası nedeniyle karıştı. Meryem K. ve Sinan K. arasındaki boşanma davası Karaburun Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülüyordu. Boşanma aşamasında olduğu Sinan K.'nın malları muvazalı şekilde başkasının üzerine geçirdiğini iddia eden Meryem K. Karaburun Belediyesi çalışanı Mehmet Civan'ı tanık gösterdi.

Bunun ardından Sinan K.'ya destek vermek için adliyeye gelen MHP İlçe Başkanı Erkan Özen ile yanındakiler Meryem K. ile çocuklarına saldırdı ve tanık Mehmet Civan'ı darp etti.

KARARI VEREN HAKİM VE SAVCI KARI KOCA URFA'YA SÜRÜLDÜ

Adliyede hakim ve savcıları da tehdit ettiği öne sürülen Karaburun MHP İlçe Başkanı Erkan Özen hakkında tutuklama kararı verildi.

Tutuklama kararına yapılan itiraz reddedilirken bu itirazı reddeden Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Cansu Kurucu Yılmaz ve tutuklama talebinde bulunan eşi Karaburun Cumhuriyet Savcısı Muhammet Miraç Yılmaz'ın görevlerinden alınarak Şanlıurfa Siverek'e sürüldükleri ortaya çıktı.