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MHP'li başkanı tutuklayan Hakim ve Savcı karı koca sürüldü

İzmir’de bir boşanma davasına karışan ve taraflardan birini darp ederek hakim ve savcıları da tehdit ettiği öne sürülen Karaburun MHP İlçe Başkanı Erkan Özen hakkında tutuklama kararı veren hakim ve savcı karı koca sürgün yedi.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 14:06
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 14:11
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Karaburun MHP İlçe Başkanı Erkan Özen'i tutuklayan Hakim ve Savcı karı koca Şanlıurfa'ya sürüldü

MHP'li başkanı tutuklayan Hakim ve Savcı karı koca sürüldü
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Ege'de Son Söz'ün haberine göre, İzmir'in Karaburun ilçesinde adliye bir boşanma davası nedeniyle karıştı. Meryem K. ve Sinan K. arasındaki boşanma davası Karaburun Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülüyordu. Boşanma aşamasında olduğu Sinan K.'nın malları muvazalı şekilde başkasının üzerine geçirdiğini iddia eden Meryem K. Karaburun Belediyesi çalışanı Mehmet Civan'ı tanık gösterdi.

Bunun ardından Sinan K.'ya destek vermek için adliyeye gelen MHP İlçe Başkanı Erkan Özen ile yanındakiler Meryem K. ile çocuklarına saldırdı ve tanık Mehmet Civan'ı darp etti.

KARARI VEREN HAKİM VE SAVCI KARI KOCA URFA'YA SÜRÜLDÜ

Adliyede hakim ve savcıları da tehdit ettiği öne sürülen Karaburun MHP İlçe Başkanı Erkan Özen hakkında tutuklama kararı verildi.

Tutuklama kararına yapılan itiraz reddedilirken bu itirazı reddeden Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Cansu Kurucu Yılmaz ve tutuklama talebinde bulunan eşi Karaburun Cumhuriyet Savcısı Muhammet Miraç Yılmaz'ın görevlerinden alınarak Şanlıurfa Siverek'e sürüldükleri ortaya çıktı.

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Mehmet Emin
7.09.2022 15:34
Hakim ve savcı hakkında böyle karar veren soytarılar yüzünden hukuk bitti, buna zemin tutan MHP zaten bitmiş, son çırpınışları ise rant için seçimi AKP ile zorlamak,  
 
Adalet
7.09.2022 15:23
seçimde sonra mhp denen parti müsveddesinin siyasi hayatının bitirilmesi şarttır yoksa bu ülkedeki pislikler temizlenmez  
 
Ali Bey
7.09.2022 15:02
Zaten“ ilahi adalet diye adaleti göklere çıkardılar ki, yeryüzünde ondan söz edilmesin.”  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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