Karaburun'da Levrek Avı Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Karaburun Belediyesi tarafından bu yıl 14. kez düzenlenen Mordoğan Levrek Avı Yarışması, Kocakum Plajı'nda yapıldı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve eşi Teoman Erdoğan ev sahipliğindeki programa, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay da katıldı. Gece boyu süren etkinlikte katılımcılara sucuk-ekmek, çorba ve çay-kahve ikram edildi.

“DAHA FAZLA KATKI VERECEĞİZ”

Bu yılki yarışmada yalnızca at-çek tekniği kullanıldı. Canlı yem kullanılmayan ve balıkların jüri tarafından ölçüldükten sonra geri salındığı yarışmada sabah saatlerinde ödüller sahiplerini buldu.

Ödül törenine katılan Başkan Cemil Tugay, “Hepimizin moralini bozmak isteyen, değişik alanlarda cesaretini kırmak isteyenlerin olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bu bir araya gelişlerimiz hepimiz için mutluluk ama aynı zamanda dayanışma ortamı oluyor. İzmir'in denizi seven, sporu seven çağdaş insanlarını her zaman olduğu gibi sizleri saygıyla selamlıyorum. Gelecek yıl da burada olacağım, elimizden gelen katkıyı daha da fazla vereceğiz. Başka organizasyonlar için de buradan ilham alarak çalışacağız” dedi.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da "Herkesi burada görmek çok güzel. Her yıl bir önceki yıla göre çoğalıyoruz. Seneye tarihlerde değişiklik yapabiliriz. Çok iddialıyım seneye mutlaka levreği yakalacağız. Bu sene daha az kadın katılmış gibi, daha fazlasını da bekliyoruz" diye konuştu.

TUGAY BİRİNCİ VE İKİNCİYE ÖDÜLÜNÜ VERDİ

Levrek kategorisinde levrek tutulmadığı için baraküda tutan 2 kişi ödülün sahibi oldu. Başkan Tugay; birinci olan Atakan Duman ve ikinci olan Yağız Kesici'ye ödüllerini verdi. Kategoride geri kalan 3 ödül, katılanlar arasından çekilişle belirlendi. Kalamar ve LFR avı kategorilerinde de ödüller dağıtıldı.