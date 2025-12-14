Karacabey güne acı bir trafik kazasıyla başladı. Sabah, saat 08.00 sıralarında Bursa-Balıkesir kara yolu Bakırköy Kavşağı’nda meydana geldi. Balıkesir’den Bursa yönüne giden Süleyman Z. idaresindeki otomobil, Mustafa K.’nin kullandığı otomobile arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, 10 AIY 922 plakalı araçtaki Furkan Altın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Süleyman Z., ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.