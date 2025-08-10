Karacaören’de orman yangını kontrol altında

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray’ın Karacaören köyü ormanlık alanında dün saat 16.30 sıralarında başlayan yangın, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, yangının başlamasının ardından ilk ihbar üzerine Aksaray Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri saat 16.45’te olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti. Şiddetli rüzgâr, yangının söndürülmesini zaman zaman güçleştirdi. Ancak rüzgârın etkisini kaybetmesiyle birlikte ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda kurum ve gönüllü ekip katıldı:

Aksaray Orman İşletme Müdürlüğü: 4 pikap, 2 arazöz, 30 personel

Aksaray Belediyesi İtfaiyesi: 4 araç, 20 personel

AFAD: 4 pikap, 22 gönüllü

Niğde Orman İşletme Müdürlüğü: 1 arazöz, 5 personel

İl Özel İdaresi: 1 kepçe, 1 dozer, 2 su tankeri, 4 personel

Jandarma: 25 personel

Nevşehir ve Konya Orman İşletme Müdürlükleri: Arazöz desteği

Taşpınar Belediyesi: 1 su tankeri, 1 itfaiye ekibi, 1 kepçe

Karayolları: 1 greyder

İlk tespitlere göre yangında yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü. Bu alanın 7 hektarının orman dışı, 3 hektarının ise orman içi alan olduğu belirlendi. Yangın tamamen kontrol altına alınırken, bölgede kalan küçük alevli noktalar da söndürülerek soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde takip eden Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yangına canla başla müdahale eden tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Ormanlarımızı korumak hepimizin ortak görevidir. Vatandaşlarımızdan yangın riski taşıyan durumlara karşı her zaman duyarlı olmalarını rica ediyorum.”

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğünü bildirirken, vatandaşlara özellikle sıcak ve rüzgârlı havalarda yangın riskini artırabilecek faaliyetlerden kaçınmaları yönünde uyarıda bulundu.