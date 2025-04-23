Karacasu’da kaymakamlık koltuğunu ilkokul öğrencisi Hasan Abdullah Karaman devraldı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kaymakam Mehmet Gündoğdu, makam koltuğunu Karacasu'yu Sevenler İlkokulu öğrencilerinden Hasan Abdullah Karaman'a devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Karacasu Kaymakamlığı'ndaki makam devri renkli görüntülere sahne oldu. Kaymakam Mehmet Gündoğdu, makam koltuğunu Karacasu'yu Sevenler İlkokulu öğrencisi Hasan Abdullah Karaman'a devretti. Minik Kaymakam Karaman, koltuğa oturur oturmaz iki talimat verdi. İlki, okul bahçesinde bulunan sokak hayvanlarının toplanarak güvenli bir ortama alınması oldu. İkinci talimatı ise, Karacasu'yu Sevenler İlkokulu'nda kurulacak yeni kütüphane için kitap temin edilmesini istedi.

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu tür etkinliklerle özgüven kazanmaları, yönetim süreçlerini tanımaları çok önemli" dedi.