Karacasu’da sürücüler denetlendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karacasu’da sürücüler denetlendi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bayram tedbirleri kapsamında sahaya inen polis ekipleri, sürücüleri önce denetledi sonra bayramlarını kutladı.

Ramazan Bayramı sebebiyle oluşabilecek trafik yoğunluğunu dikkate alarak tedbirlerini alan trafik ekipleri, Ramazan Bayramı kapsamında Karacasu ilçesinde yol kontrolü gerçekleştirdi. Karacasu Kaymakamlığı koordinesinde "Yolun sonu bayram olsun" mottosuyla gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan sürücüler denetlenirken, trafik kurallarına uyulması konusunda hatırlatmalarda bulundu. Sürücü ve yolculara yönelik yapılan kontrollerde emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekilirken, hız kurallarına uyulması, seyir halinde cep telefonu kullanılmaması gibi konularda da uyarılar yapıldı. Güvenli trafik algısının oluşması amacıyla yürütülen çalışmalarda ekipler ayrıca vatandaşların bayaramını kutladı.

Yol kontrollerinin bayram boyunca artırılarak devam edeceği öğrenilirken konu ile ilgili Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan paylaşımda "İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil Büro Amirliği personelleri tarafından Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri kapsamında kazaların önlenmesi ve güvenli trafik algısının oluşması için "Yolun Sonu Bayram Olsun" mottosuyla sürücü ve yolculara emniyet kemerinin önemi, hız kurallarına uymaları, araç kullanma sürelerine uymaları, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları konularında bilgilendirme yapılarak iyi bayramlar dileklerinde bulunuldu" ifadeleri yer aldı.

Karacasu’da sürücüler denetlendi

Karacasu’da sürücüler denetlendi

Karacasu’da sürücüler denetlendi

Karacasu’da sürücüler denetlendi

Karacasu’da sürücüler denetlendi

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