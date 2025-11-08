Olay, Karacasu-Tavas karayolunda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 09 H 1087 plakalı traktörünü Esençay Mahallesi yönüne sürerken Nebi Kıraç, direksiyon hâkimiyetini yitirince araç yol dışına savruldu ve tarlaya daldı. Bu sırada Kıraç, traktörden düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık personeli, yaralıyı acilen hastaneye sevk etti. Ancak Kıraç, burada gerçekleştirilen yoğun müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Olayla ilgili inceleme ve soruşturma çalışmaları devam ediyor.