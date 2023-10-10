Karaciğer abseleri nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

Bu hastalıklardan birisi olan karaciğer abseleriyle ilgili tüm detaylar…

KARACİĞER ABSELERİ NEDİR?

Bakteri, mantar, parazit ya da virüsler nedeniyle karaciğerde oluşan abseler, tanı ve tedavide gecikilirse hastanın hayatını tehdit edebilecek bir rahatsızlıktır. Erken tanı oranının düşük olduğu karaciğer abselerinin piyojenik ve amip olmak üzere iki farklı türü bulunur. Bunların görülme sıklığı, oluşumu ve nedenleri farklılık gösterir.

KARACİĞER ABSESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Kusma

-Ateş

-Titreme

-Karnın sağ üst bölgesinde ağrı

-Açıklanamayan ve hızlı kilo kaybı

-Koyu renkte idrar

-Beyazımsı veya gri dışkı

-İshal

-Sarılık

-İştahsızlık

-Öksürük

KARACİĞER ABSELERİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Karaciğer amip absesinde en etkili tedavi yöntemi, antibiyotik ile tedavidir. 7 ila 10 gün arasında kullanılması gereken antibiyotikler, amip karaciğer absesi vakalarının neredeyse tamamında iyileşme sağlar. Nadiren de olsa abseye aspirasyon (ciltten iğneyle girilerek absenin boşaltımı) uygulanması gerekebilir. Absenin büyük olduğu, hastanın antibiyotik tedavisine cevap vermediği ve bakteriyel enfeksiyonun abseye eşlik ettiği durumlarda aspirasyon ile drenaj yönteminin uygulanması ve alınan örneğin mikrobiyolojik incelenmesinin yapılarak uygun antibiyotiğin seçilmesi hastalığın tedavi sürecini hızlandıracaktır.