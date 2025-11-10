Dünya genelinde hızla yayılan ve çoğunlukla belirti vermeden ilerleyen alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı (AYKH), uzmanların en büyük kaygısı haline geldi.

Araştırmalar, bu "sessiz hastalığın" ilerleyerek karaciğer sirozuna ve hatta karaciğer kanserine yol açma riskinin hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu ortaya koydu.

KÜRESEL BİR SALGIN TEHLİKESİ

Son bilimsel veriler, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20 ila 30'unu etkileyen karaciğer yağlanmasının, önümüzdeki 20-30 yıl içinde karaciğer nakillerinin en sık gerekçesi olacağını gösterdi. Bu durum, sağlık sistemleri üzerinde büyük bir baskı oluşturdu.

Newcastle Üniversitesi’nden Gastroenteroloji ve Hepatoloji uzmanı Dr. Helen Jarvis, durumu endişe verici bir tablo olarak ifade etti. Dr. Jarvis, "Toplumda karaciğer yağlanmasının yaygın bir durum olduğu ve bu nedenle zararsız olduğu gibi yanlış bir algı oluştu. Oysa ilerlemiş evreye ulaşan alkolsüz steatohepatit (NASH), karaciğerde kalıcı nedbeleşmeye, yani fibrozise neden oluyor. Bu fibrozisin dördüncü aşaması ise geri dönüşü olmayan sirozdur" değerlendirmesinde bulundu.

YENİ TERMİNOLOJİ, AYNI CİDDİ RİSK

Karaciğer yağlanması literatüründe yapılan güncel sınıflandırmalar, durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Yeni adıyla metabolik fonksiyon bozukluğuna bağlı yağlı karaciğer hastalığı (MAFLD) olarak da adlandırılan bu tablonun, Tip 2 diyabet ve obezite ile güçlü bir ilişkisi bulunduğu kanıtlandı.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Biyokimya ve Karaciğer Metabolizması alanında önde gelen araştırmacı Prof. Dr. Kenji Tanaka, yeni tedavi yaklaşımlarına dair umutlu konuştu ancak uyarısını yineledi. Prof. Dr. Tanaka, "Hayat tarzı değişiklikleri ve en az yüzde 10'luk kilo kaybı hala en etkin tedavi yöntemi. Ancak ileri fibrozis gelişmiş hastalar için 2024 yılında FDA tarafından onaylanan Resmetirom gibi ilaçlar, karaciğer hasarını doğrudan hedefleyerek skarlanmayı yavaşlatmada önemli bir eşiği aştı. Buna rağmen, en kritik nokta erken teşhis ve hastalığın bu evreye gelmesini engellemektir," şeklinde konuştu.

ÖNLEME VE TARAMANIN ÖNEMİ VURGULANDI

Uzmanlar, karaciğer yağlanmasının erken evrede hiçbir belirti vermediği için, yüksek risk gruplarının (diyabet, obezite, yüksek tansiyon hastaları) düzenli karaciğer kontrolü yaptırmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Aksi takdirde yağlanmanın, önce iltihaba (steatohepatit), oradan da siroz ve karaciğer yetmezliğine ilerleyebileceği vurgulandı.