Karaciğer kisti nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan karaciğer kistiyle ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı sürdürüyor.

Bu hastalıklardan birisi olan karaciğer kistiyle ilgili detaylar…

KARACİĞER KİSTİ NEDİR?

“Karaciğerde kist nedir?” yaygın olarak görülen bu hastalık için merak edilen konuların başında gelir. Bu kist oluşumları, karaciğerde sıvı dolu keseler halinde oluşan kistlerden biridir. Çoğunlukla hemen belirti vermeyen bu kistlerin tanısı çeşitli görüntüleme teknikleri ile konulabilir. Bu kist oluşumları hem iyi huylu hem de kötü huylu olacak şekildedir. Özellikle kötü huylu kistlerin erken dönemde teşhis edilmesi ve gerekli tedavi yönteminin uygulanması son derece önemlidir.

KARACİĞER KİSTİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Karnın sağ üst bölgesinde ağrı,

-Karın bölgesinde şişkinlik,

-Mide bulantısı ve kusma,

-Az yemek yenmesine rağmen tokluk hissiyatı,

-İştahsızlık,

-Nefes darlığı,

-Karın bölgesinde büyük yumrular hissetmek,

-Sarılık,

-Yüksek ateş,

-Akut karın ağrısı.

KARACİĞER KİSTİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Karaciğer kistleri belli bir büyüme gösterdikten sonra sağlık için ciddi sorunlara neden olabilir. Tedavisi gerçekleştirilmediğinde beraberinde farklı hastalıkları da getirebilen bu kistler, tanısı gerçekleştikten sonra uygun bir tedavi ile ortadan kaldırılabilir.

Kistler için uygulanan tedavi yöntemleri ise şöyledir:

Ameliyat: Karaciğer kisti tanısı konulan kişilerin tedavisi için en çok başvurulan yöntemlerden biri ameliyattır. Ameliyat genellikle kötü huylu karaciğer kisti ve kistadenom kistler için uygulanır. Bu kistler risk içerdiğinden doğru yöntemle hemen alınmaları gereklidir ve ameliyat bu bakımdan hızlı bir yöntemdir. Bu yöntem açık ve kapalı olacak şekilde hastanın durumuna göre uygulanır. Kapalı yönteme laparoskopi adı verilir ve son dönemlerde en çok tercih edilen yöntemlerdendir. Bu operasyon esnasında ince yapılı tüpler ve minimal aletler kullanılır.

İlaç Terapisi: Kistin tedavi edilmesinde medikal ve bitkisel ilaç çözümlerine de başvurulur. Kişide hastalığın teşhis edilmesinden sonraki tedavi sürecinde doktor tarafından önerilen ilaçların düzenli kullanımı önemlidir. İlaç terapisi ekinokokkozis parazitinin sebep olduğu kistler üzerinde de etkilidir.