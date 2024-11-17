Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor Münci Kalayoğlu vefat etti

Ağustos ayında beyin kanaması geçiren ve bir süredir de demans tedavisi gören 84 yaşındaki Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.

Cenaze töreninin Salı günü İstanbul'da yapılması bekleniyor.

Bugüne kadar 1500'ün üzerinde nakil yapan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, dünyanın en iyi cerrahlarından biri olarak kabul ediliyordu.

MÜNCİ KALAYOĞLU KİMDİR?

1940 yılında Ankara’da doğan Münci Kalayoğlu, Türk genel cerrah, karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor. Organ nakli, özellikle de karaciğer nakli konusunda uzmanlaşmış ve tanınmış Dr. Kalayoğlu dünyanın en iyi cerrahlarından biri olarak kabul edilir.

Türkiye Bilimler Akademisi üyesi olan Kalayoğlu'nun ODTÜ, Ege Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden fahri doktorası vardır.

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Babası Cumhuriyet Savcısı, annesi ilkokul öğretmeni olan Kalayoğlu, ailesi Dinar'da yaşamasına rağmen Dinar'da doğum yapılamadığı için Ankara'da doğdu. Babasının mesleğinden dolayı çocukluğu boyunca pek çok farklı şehre giden Kalayoğlu ilkokulu Ankara'da, ortaokulu ise Antalya'da okumuştur.

Ankara Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra mühendislik okumak için İstanbul Teknik Üniversitesi'nin sınavına girdi. Bu sınavda başarısız olunca 1963 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin sınavına girdi ve başarılı oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girerek İhsan Doğramacı'nın asistanı olarak genel cerrahi eğitimi aldı. Ardından New York Mount Sinai Tıp Fakültesi'nde 1967-1968 yılları arasında cerrahi staj yaptı. 1968-1970 yılları arasında Pittsburg Çocuk Hastanesi'nde çocuk cerrahisi alanında uzmanlık çalışmaları yaptı.

Amerika'da eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndü ve 1971 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi alanında yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. Bir yıl sonra doçent, 1977 yılında ise profesör oldu. 1981 ile 1983 yılları arasında Pittsburg Üniversitesi'nde misafir doçent olarak çalıştı. Bu sırada Prof. Thomas Starzl'ın yanında organ nakli üstüne çalışmaya başladı. 1983 yılında Türkiye'ye dönüp karaciğer nakli üstüne çalışmak istedi ancak yetkililer bu dönemde Türkiye'de çocukların ishalden ölmesinin daha önemli bir sorun olduğunu belirtti ve bu görüşünü desteklemedi. Bunun üstüne Madison Wisconsin Üniversitesi'nden aldığı davetle Amerika'ya gitti.

Eşiyle birlikte Madison, Wisconsin'e yerleşen Dr. Kalayoğlu Wisconsin Üniversitesi'nde Organ Nakli ve Transplantasyon Bölümü'nü kurdu ve bu bölümün başkanlığını yaptı. Başlangıçta tanınmadığı için hastası olmayan Dr. Kalayoğlu eğitimli bir cerrah bulunmadığı için yapışık ikizleri ayırdığı ameliyat sonrasında eyalette tanındı. Wisconsin'de kaldığı süre boyunca karaciğer nakli üstüne uzmanlaştı. Karaciğerin vücut dışında 20 saatten fazla canlı tutulmasını sağlayan Wisconsin solüsyonunun geliştirilmesine katkıda bulundu. 2006 yılında Türkiye'ye döndüğünde 1.500'den fazla karaciğer nakli ve toplamda 5.000'e yakın organ nakli yapmıştı.

2006 yılından Memorial Şişli Hastanesi'nde Organ Nakli, Genel Cerrahi ve Çocuk Cerrahisi Bölüm Başkanı olarak çalışmaya başladı. Mart 2018'de Koç Üniversitesi Hastanesi'ne geçen Dr. Kalayoğlu burada Organ Nakil Merkezi'nde bölüm başkanı olarak çalışmaktaydı.